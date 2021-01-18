وزير الدفاع التركي يترأس وفداً في زيارة رسمية لبغداد

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، ورئيس الأركان يشار غولر إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، لم تحدد مدتها.

وسيستهل أقار لقاءاته الرسمية في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد.

ومن المقرر أن يلتقي أقار خلال زيارته مع الرئيس العراقي برهم صالحي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان غانمي.

وسيتم استقبال أقار وغولر بمراسم عسكرية رسمية، قبل إجراء اللقاء الثنائي بين الوزيرين.

ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.