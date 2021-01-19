أعربت تركيا عن ترحيبها لتعيين السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً خاصاً ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إن كوبيتش الذي شغل منصب وزير خارجية سلوفاكيا، تولى مهاما حساسة ومهمة في العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن كوبيتش يتمتع بخبرة كافية، وأنه سيساهم بشكل إيجابي في المساعي الرامية لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وأكد البيان أن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لكوبيتش في مساعيه لتأسيس السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

وسبق ليان كوبيتش أن عمل منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان، وممثلا للأمم المتحدة في العراق.

وفي مارس/ آذار 2020، أعلن اللبناني غسان سلامة، استقالته من مهمته مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا، "لأسباب صحية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، أعلن غوتيريش تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا، قبل أن يعلن الأخير في نهاية الشهر ذاته تنحيه عن المنصب.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، إذ تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر بدعم من دول عربية وأجنبية، الحكومة على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين.