تشاوش أوغلو يزور بروكسل الأربعاء لبحث العلاقات التركية الأوروبية

أعلنت الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن الوزير مولود تشاوش أوغلو سيقوم بزيارة إلى بروكسل في الفترة ما بين 20-22 يناير/ كانون الثاني الجاري لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأوضحت الخارجية في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني أن تشاوش أوغلو سيلتقي صوفي ويلمز، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية البلجيكية، وينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، لبحث العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

من المتوقع بحسب الوزارة أن تتناول المحادثات في بروكسل العلاقات التركية الأوروبية بجميع جوانبها وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والدولية الحالية، فضلا عن نقل توقعات تركيا بشأن إحراز تقدم في العلاقات التركية الأوروبية من خلال أجندة إيجابية.