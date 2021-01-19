وزير الدفاع التركي: هدفنا دحر "بي كا كا" الإرهابي والعيش بأمان مع جيراننا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن هدف بلاده دحر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، والعيش مع جيرانها بأمان.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور برزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني، في مدينة أربيل.

وتوجه أقار رفقة وفد عسكري تركي إلى أربيل مساء الاثنين، بعد لقاءات مكثفة أجراها في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد بأنه أجرى لقاءات مهمة أمس في بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي.

وأشار إلى أن اللقاءات كانت إيجابية جدا، حيث تبادلوا الآراء حول قضايا الأمن العام والإقليمي.

وأكد أقار ثقته بإيجاد فرصة لمناقشة المشاكل التي تخص الشعب العراقي الشقيق والمنطقة وتركيا، لحلها معا.

وأوضح أنهم حققوا نجاحات كبيرة في العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا: "أعتقد أننا سنحقق نجاحا مهما جدا من خلال مكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى وتحييدها".

ـ الوجه الحقيقي لـ"بي كا كا"

وشدد أقار على أن "بي كا كا" تنظيم إرهابي دولي يعمل على تهريب البشر والأسلحة، ويده ممرغة بالدم.

وتابع: "الكثير من الناس في العراق يرون بشكل أوضح الوجه الحقيقي لـ بي كا كا، هو عدو لشعوب المنطقة، ونحن نؤكد منذ سنوات أن هذا التنظيم الإرهابي لا يمثل أشقاءنا الأكراد ولا شعوب المنطقة، بل على العكس هم ضحايا له".

ولفت إلى أن "بي كا كا" يساوي "ي ب ك"، مشيرا إلى أن تركيا تكافح التنظيم الإرهابي وليس لديها مشاكل مع الأشقاء الأكراد.

وأضاف أقار: "نكافح بي كا كا الإرهابي، وعلينا تعزيز تعاوننا في هذا الخصوص".

وبيّن أن على كافة العراقيين إدراك أن نيل الصداقة التركية سيجلب لهم الأمان والازدهار.

وأكد بالقول: "هدفنا دحر تنظيم بي كا كا الإرهابي معا، وتأمين حدودنا والعيش مع جيراننا بأمان".

والاثنين، وصل وزير الدفاع التركي، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وتركزت مباحثات أقار مع المسؤولين العراقيين، على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.