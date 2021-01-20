أردوغان يدعو لإثراء اللغة التركية ويحذر من خطورة إهمالها

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حماية وإثراء اللغة التركية، وحذر من خطورة تجاهلها وإهمالها.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء خلال حفل توزيع "الجوائز الخاصة 2019-2020" تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة.

وأشار أردوغان إلى ضرورة تطوير الثقافة والحفاظ عليها، وعدم إهمال اللغة التي تعد أداة لنشر تلك الثقافة.

وشدد على أن اللغة هي أهم عناصر الثقافة، وبدونها لا يقوم الإنسان والمجتمع ولا الأسرة والثقافة والحضارة.

وأكد أن الأمم التي لا تحمي ولا تثري لغتها محكومة عليها بالسقوط أمام الرياح مثل الأشجار التي تجف جذورها.

وأوضح أن الفراغ الذي تشكل بعد القضاء على مخزون الكلمات الثري في اللغة التركية ملأته عبارات فرنسية وإنجليزية في الفترات السابقة.

وتابع: "شبابنا اليوم باتوا عاجزين حتى عن قراءة وفهم كتابات الأحجار التي في قبور أجداهم المتوفين قبل قرن من الزمن".

وأوضح الرئيس أن "هذا الأمر لا يقتصر على الشباب بل هناك متخرجون من الجامعات يجدون صعوبة في قراءة مؤلفات عمرها 70-80 عاما".

وأردف أردوغان: "لا يمكننا أن نحقق تقدما في القضايا الأخرى قبل أن نولي الاهتمام والرعاية التي تستحقها لغتنا".