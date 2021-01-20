أقار: تطورات مهمة على صعيد تعاوننا مع بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب

أكدت تركيا مجددا على العمل التعاون مع الحكومة المركزية في بغداد، وحكومة إقليم شمال العراق في مدينة أربيل حتى القضاء على الإرهاب.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، في تقييم لزيارته إلى العراق، أجراه في مقر القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية.

وقال أقار بهذا الخصوص: "مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق".

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار (في العراق)، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

ومنذ مساء الاثنين، يقوم أقار بزيارة رسمية إلى العراق، أجرى خلالها مباحثات في العاصمة بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، كما التقى رئيس وزراء إقليم الشمال مسرور برزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني، في أربيل.