الادعاء التركي يطالب بحبس متورطين في "تهريب" كارلوس غصن

طالب الادعاء العام التركي بالحبس حتى 12 عاما بحق مدير شركة شحن جوي وطيارين اثنين بتهمة "تهريب مهاجرين" في قضية فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

جاء ذلك خلال جلسة، الأربعاء، بمحكمة بالقصر العدلي في منطقة باقركوي بإسطنبول.

وتشمل القضية المتعلقة فرار كارلوس غصن، محاكمة 4 طيارين ومدير الشركة ومضيفتين.

وقال مراسل الأناضول إن الادعاء العام طالب بالحبس من 4 أعوام و6 أشهر حتى 12 عامًا بحق المدير بالشركة "أوكان كوسيمان"، والطيارين "نويان باسين" و"بحري كوتلو سوميك"، بتهمة "تهريب مهاجرين".

كما طالب الادعاء العام بتبرئة الطيارين المشتبه بهما في القضية "أوزغو بيلغه بيرم" و"سرحات قهوجي أوغلو" لعدم توفر العناصر القانونية لاتهامهم بجريمة "تهريب مهاجرين".

وجرى توقيف غصن، بالعاصمة اليابانية طوكيو، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسا لشركة "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأُفرج عنه لاحقا بكفالة، لكن تحت المراقبة.

ووجه القضاء التركي تهمة "تهريب مهاجرين"، إلى 7 أشخاص في إسطنبول، يعملون في شركة شحن جوي (خاصة)، على خلفية إعلان مرور غصن من المدينة التركية، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.