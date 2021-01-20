الشرطة التركية العاملة في صربيا تنقذ مهاجرين غير نظاميين من الموت برداً

ساعدت الشرطة التركية العاملة في صربيا بإنقاذ 4 مهاجرين غير نظاميين من التجمد، كانوا مختبئين تحت مقطورة إحدة الشاحنات.

ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول، تقوم عناصر من الشرطة التركية بالتعاون مع نظيرتها الصربية لحفظ الأمن في المعابر البرية للبلاد.

وفي هذا الإطار، تمكنت الشرطة التركية من تخليص 4 مهاجرين غير نظاميين كانوا مختبئين تحت مقطورة شاحنتين عائدتين لشركة تركية، كانتا في الطريق إلى كرواتيا.

ولدى التحقيقات الأولية معهم، تبين أن اثنين من المهاجرين يحملان الجنسية المغربية، والآخرين من الجنسية الصومالية.

وعقب إجراء الإسعافات الأولية للمهاجرين الأربعة الذين كانوا على وشك التجمد من شدة البرد، قامت الشرطة التركية بتسليمهم إلى السلطات الصربية.

يذكر أن الشرطة التركية تتواجد في صربيا بموجب اتفاق تعاون تم توقيعه في 20 فبراير/ شباط 2019، بين وزيري داخلية البلدين.