وزارة الداخلية التركية تطلق عملية "أرن 2 ليجة" ضد إرهابيي بي كا كا في ديار بكر

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن 2 ليجة"، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، بمشاركة ألفين و24 عنصر أمن.

وأفادت الوزارة في بيان الأربعاء، أن العملية هي استمرار لعملية "أرن" التي أطلقتها مؤخرا في جبل "تندورك" بولاية آغري شرق البلاد، في إطار مساعيها الرامية إلى اجتثاث "بي كا كا" من جذورها.

وأضافت أنها أطلقت في هذا الصدد عملية "أرن 2 ليجة"، بمشاركة 116 فريقا من قوات الدرك والشرطة، تضم ألفين و24 عنصرا أمنيا.

وأكدت استمرار عمليات "أرن" اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني، بعزيمة وإصرار كبيرين بدعم من الشعب التركي، لغاية القضاء على آخر إرهابي داخل البلاد.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد بي كا كا الإرهابية، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير.

وأطلقت الوزارة اسم "أرن" على العمليات الجديدة، تيمنًا باسم الشاب أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيي بي كا كا في 11 أغسطس/ آب 2017.