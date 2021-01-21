تشاوش أوغلو يترأس اجتماع وزراء خارجية دول منظمة حوار التعاون الآسيوي

أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده أطلقت مبادرة "آسيا الجديدة" في 2019، في إطار أهدافها لتأسيس روابط أقوى مع دول القارة.

جاء ذلك في كلمة لمولود تشاوش أوغلو، الخميس، في ترؤسه الاجتماع الـ17 لوزراء خارجية دول منظمة "حوار التعاون الآسيوي"، عبر تقنية الفيديو.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه كان من المخطط عقد الاجتماع في تركيا، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمنظمة، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

ولفت إلى موقع بلاده في أقصى الشرق الأوروبي، وأقصى الغرب الآسيوي، ما يجعلها تحتل مكانة رمزية مهمة في الربط بين القارتين.

وأكد على أنه بالرغم من اندماج تركيا العميق مع أوروبا، إلا أنها لم تتخل عن جذورها في القارة الآسيوية.

وأوضح أن بلاده تطور استراتيجيات جديدة من أجل أن تتبوأ أفضل موقع في هذه المرحلة المعروفة باسم "القرن الآسيوي"، مؤكدا على أن أنقرة تهدف لتأسيس روابط أقوى مع دول القارة، بفضل مبادرة "آسيا الجديدة" التي أطلقتها في 2019.

وأعرب عن بالغ افتخاره بالنمو الذي حققته آسيا في السنوات الأخيرة، مشددا على استمرار تركيا في السعي لزيادة فعالية منظمة حوار التعاون الآسيوي.