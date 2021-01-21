تشاوش أوغلو يكشف عن مطالب تركيا لتحسين العلاقات مع أوروبا

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن مطالب أنقرة من الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات بين الجانبين.

وقال تشاوش أوغلو عقب لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي إحياء عملية عضوية تركيا، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتطبيق اتفاقية رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "علينا تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب، ونخوض كفاحا شاملا ضد تصاعد العنصرية والتمييز ومعاداة الإسلام في أوروبا".

وفي وقت سابق الخميس، التقى تشاوش أوغلو، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في إطار زيارة رسمية يجريها لبروكسل بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.