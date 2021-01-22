أردوغان: قد نأتي على حين غرة لطرد الإرهابيين من سنجار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة "بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، ردًا على سؤال حول زيارة وزير الدفاع خلوصي أقار، إلى العراق.

وأوضح أن وزير الدفاع أكّد عقب الزيارة على استعداد تركيا لتقديم الدعم لطرد الإرهابيين من سنجار في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك منها.

وردًا على سؤال عما إذا كان التصريح بمثابة إشارة إلى تنفيذ عملية مشتركة، أكّد أردوغان أن الجانب التركي مستعد دائمًا لتنفيذ العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن العمليات لا يمكن تنفيذها بإعلانها، مضيفًا: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة. هذه هي خلاصة الأمر".

والأربعاء، قال أقار إن تركيا تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار (غربي نينوى)، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

وأضاف: "لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا يبعث السرور. توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حكومتا بغداد وأربيل، اتفاقا يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات الإقليم ، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية.

كما ينص الاتفاق على إنهاء وجود "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وأعلنت بغداد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدء تطبيق الاتفاق، بانتشار القوات الاتحادية في مواقعها داخل القضاء.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى، خاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".