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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 22.01.2021 18:32
آخر تحديث في 23.01.2021 03:23

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر توتير، إنه تم رصد 4 إرهابيين من "بي كا كا"، في منطقة "كاره" شمالي العراق.

وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة تنسيق بين القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات.

وكشفت عن تحييد الإرهابيين في غارة جوية على المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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