تشاوش أوغلو: اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على تحديد خطوات ملموسة حول العلاقات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، توافق أنقرة والاتحاد الأوروبي بخصوص العمل على "خريطة طريق" من أجل تحديد خطوات ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الجمعة، أدلى بها الوزير من مقر الممثلية التركية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عقب مباحثات أجراها مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح تشاوش أوغلو أن المسؤولين الأتراك لمسوا الجدية ذاتها نحو تحسين العلاقات لدى نظرائهم الأوروبيين، مؤكدًا رغبة أنقرة في ترجمة ذلك عمليًا.

وأشار إلى أن العمل متواصل من أجل تحديد تاريخ لزيارة رئيسي؛ المجلس الأوروبي شارك ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى تشكل مناخ إيجابي في العلاقات بين الجانبين عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وبيّن الوزير أن العام الماضي كان مصحوبًا بالمشاكل من ناحية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مستدركًا بالقول: "ولكن مُدت يد لتركيا خلال قمة زعماء الاتحاد، وتركيا استجابت لذلك".

وذكر أن تركيا ترغب في تكوين أفضل علاقات مع جميع من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها، مشددًا أن أنقرة صادقة وتلتزم بأي وعد تقطعه.