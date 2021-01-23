وزير الدفاع التركي: نأمل حل الخلافات مع اليونان في إطار القانون

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إن بلاده تأمل التوصل إلى حل الخلافات مع اليونان في إطار الحقوق والقانون والإنصاف.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم إنزال فرقاطة "إسطنبول" في البحر، وإجراء أول عملية لحام على السفينة الثالثة من مشروع الفرقاطة "ميلغم"، لمصلحة الجيش الباكستاني، في مدينة إسطنبول.

وأضاف أقار: "ننتظر من جارتنا (اليونان) احترام حقوقنا في بحر إيجه وشرقي المتوسط، وتجنب الخطوات التي قد تسبب سوء فهم".

وتابع: "نأمل التوصل إلى حل خلال محادثاتنا مع اليونان وبحث القضايا في إطار الحقوق والقانون والإنصاف".

وأكد أن تركيا تقف دوما إلى جانب إقامة علاقات قائمة على الصداقة وحسن الجوار مع اليونان.

وشدد أقار على أن تركيا عضو قوي في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، داعيا عددا من حلفاء بلاده إلى إعادة النظر في قراراتها الأخيرة التي لا تتناسق وروح التحالف.

وأفاد أن تركيا تمتلك حقوقا سيادية في بحر إيجه "شبه المغلق"، مؤكدا أنه لا ينبغي توسيع المياه الإقليمية فيه من جانب واحد، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حرية الملاحة والوصول إلى البحار المفتوحة لكلا البلدين والدول الأخرى.

والأربعاء، وافق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلا في البحر الأيوني.

وتشهد منطقة شرق المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

وحول االصناعات الدفاعية، أفاد أقار أن تركيا تقع ضمن منطقة جغرافية محاطة بالمخاطر والتهديدات.

وأكد ضرورة مواصلة أعمال الصناعة الدفاعية بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع.

ولفت إلى أن المجريات الأخيرة في المنطقة، كشفت مرة أخرى ضرورة إيلاء تركيا أهمية أكبر من بقية الدول لقطاع الصناعات الدفاعية والاكتفاء ذاتيا في هذا الإطار.

وقال إن أنقرة تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل تجهيز الجيش التركي وأفراده بأحدث المعدات والأسلحة الوطنية المصنوعة محليا.

ولفت إلى أن تركيا كانت تستورد حتى بنادق المشاة، في حين أنها اليوم باتت تصنع وتصدر سفنها وفرقاطاتها الحربية، وطائراتها المسيرة، ومدافعها ومدرعاتها، ومروحياتها والعديد من الأسلحة الذكية.

وعن مشروع "ميلغم"، أشار أقار إلى أن مشاركة الخبرات في المشروع مع الأشقاء الباكستانيين، تعد مكسبا كبيرا ومهما للبلدين.

واعتبر أن مشاريع كهذه من شأنها تعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى متانة التضامن التركي الباكستاني على مختلف الصعد والقضايا، بينها كشمير، وقره باغ، رغم المسافة الجغرافية بين البلدين.

وتتولى شركة "أسفات" التركية، مهمة صناعة 4 طرادات من طراز "ميلغم" للقوات البحرية الباكستانية، حيث اتفق الجانبان على إنتاج اثنين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.