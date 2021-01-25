أردوغان: سنواصل العمل بعزم لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لتركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلته العمل بخطى ثابتة من أجل مستقبل تركيا الأكثر ازدهارا.

ونشر أردوغان تغريدة في حسابه بتويتر، الاثنين، استعرض فيها انجازات الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التركي في تغريدته "نفذنا الأسبوع الماضي العديد من الخدمات والمشاريع المهمة لا سيما في مجال الزراعة والطاقة والصناعات الدفاعية".

وتابع "سنواصل العمل بعزم وبخطى ثابتة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لتركيا".

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي، تم إنزال الفرقاطة محلية الصنع "إسطنبول" في البحر، والانتهاء من أعمال ملء سد "سلوان" وافتتاح سدي "إرغاني" و"باشلار"، وتشغيل محطة "إرغاني" لمعالجة مياه الشرب في ولاية "ديار بكر"، جنوب شرقي البلاد.

وأشار إلى افتتاح "مركز إسطنبول لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وتوزيع "الجوائز الخاصة 2019-2020" تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة.