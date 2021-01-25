سفيرة تركيا تلتقي طاقم سفينة "موزارت" الواصل إلى الغابون

التقت سفيرة تركيا في الغابون، نيلوفر أردم كايغسيز، طاقم سفينة "موزارت" الواصل إلى البلاد عقب هجوم القراصنة الذي تعرضوا له قبالة سواحل نيجيريا.

والسبت، تعرضت سفينة شحن تشغلها شركة تركية تحمل اسم "موزارت" وترفع العلم الليبيري لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، يحمل الجنسية الأذربيجانية.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت السفيرة أن السفينة في طريقها إلى الغابون وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.

ونشرت السفيرة التركية عبر تويتر الأحد، صورة لها مع طاقم السفينة بعد رسوها في ميناء جنتيل في الغابون.

وأكدت السفيرة التركية، أنهم سيجرون على وجه السرعة إجراءات نقل جثمان المواطن الأذربيجاني الذي فقد حياته في الهجوم.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، إن سفينة "موزارت" التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت ميناء جنتيل بجمهورية الغابون الساعة 11:00 بتوقيت تركيا (تغ+3).

وأكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتخليص مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى الوطن.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الإفريقية، لإنقاذ طاقم السفينة المختطفة، عقب مهاجمتها.