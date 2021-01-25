قالن: لدينا الإرادة الكاملة لحل جميع المشاكل

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن تركيا لديها الإرادة الكاملة من أجل حل جميع المشاكل بما فيها المتعلقة ببحر إيجه.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، تعليقا على المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان التي أجريت جولتها الـ 61 اليوم في إسطنبول.

وقال قالن: "من الممكن حل جميع المشاكل بما في ذلك المتعلقة ببحر إيجه تحت القيادة القوية لرئيسنا (رجب طيب أردوغان)، وإرادتنا كاملة من أجل ذلك".

وشدد أن السلام والاستقرار الإقليميين سيعودان بالنفع على الجميع.

والاثنين، انتهت الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان لبحث الوضع في بحر إيجه وشرقي المتوسط.

وتناولت المحادثات المسائل التي تم بحثها في الجولة الـ60، إضافة إلى الوضع الراهن، والمستجدات الأخيرة، والخطوات الممكن اتخاذها بهذا الصدد في المستقبل.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجه والمتوسط، وانعقدت آخر جولة منها (60)، مطلع مارس/ آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.