أرقام عالمية جديدة يسجلها مطار إسطنبول والخطوط الجوية التركية

أرقام جديدة يسجلها مطار إسطنبول وشركة الخطوط الجوية التركية THY، باحتلالهما المراكز الأولى في عدد الرحلات اليومية بأوروبا للأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير حركة الطيران الصادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية EUROCONTROL، تفوقت "الخطوط التركية" على منافساتها في أوروبا بمتوسط 596 رحلة يومية بين 18 ـ 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت التقرير إلى أن شركة Pegasus Airlines التركية، احتلت المركز الخامس في القائمة، بمتوسط 247 رحلة يوميا.

وأضاف أن مطار إسطنبول احتل المركز الأول بين المطارات الأوروبية بمتوسط 484 رحلة يومية خلال المدة نفسها.

وأوضح أن مطار إسطنبول وصل أعلى رقم في عدد الرحلات اليومية الجمعة، بواقع 564، تلاه مطار شارل ديغول في فرنسا، ثم مطار شيفول الهولندي، ثم مطار فرانكفورت الألماني.