وزارة الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم الصاروخي على الرياض

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الخارجية في بيان، الثلاثاء، أن العاصمة السعودية تعرضت لهجمات صاروخية للمرة الثانية في الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الخارجية في بيانها: "ندين بشدة هذه الهجمات التي تم تحييدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي السعودية، والتي يُفهم أنها تستهدف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين".

وأعربت الخارجية التركية عن تمنياتها بـ"سلامة الشعب السعودي الشقيق".

والسبت، أعلن التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن، "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد، كان موجها للرياض".

فيما أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "الهدف صاروخ (لم تحدد نوعه)، أطلقته مليشيا الحوثي نحو الرياض"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان، نفت جماعة الحوثي تنفيذها هجمات ضد السعودية، خلال الـ24 ساعة التي سبقت الهجوم.