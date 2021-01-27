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أردوغان: حان الوقت لنقول "كفى" للإسلاموفوبيا المتصاعدة ومعاداة الأجانب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.01.2021 11:28
آخر تحديث في 27.01.2021 11:36
أردوغان: حان الوقت لنقول كفى للإسلاموفوبيا المتصاعدة ومعاداة الأجانب

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، "إن الوقت حان لنقول كفى للإسلاموفوبيا، ومعاداة الأجانب"، المتصاعدة في السنوات الأخيرة بتأثير من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها، الأربعاء، عبر موقع رئاسة الاتصال التركية بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (جرائم النازية بحق اليهود في أوروبا، إبان الحرب العالمية الثانية).

وشدد أردوغان على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك من أجل عدم تكرار بعض المآسي مثل الهولوكوست، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا.

ويوافق 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست"، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت تركيا من بين الدول التي تقدمت بمشروع القرار عام 2005.

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