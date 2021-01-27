تركيا تؤجل الضرائب على الشركات التي أغلقت مؤقتاً بسبب كوفيد-19

قال "لطفي إلوان" وزير الخزانة والمالية التركي إن تركيا أرجأت الضرائب على الشركات التي علَّقت أنشطتها مؤقتاً بسبب إجراءات الحد من تفشي الفيروس المستجد.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد الإثنين، أنه سيتم تأجيل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة المبيعات للشركات التي أغلقت بسبب الوباء، وذلك بعد أن أدرجت أسباب إغلاقها في نطاق القوة القاهرة اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وكتب "إلوان" على حسابه الرسمي على تويتر أن المقاهي ودور السينما والمرافق الرياضية المختلفة ومقاهي الشاي ومقاهي الإنترنت والمتنزهات الترفيهية والحمامات التركية التي أغلقت بسبب الحظر ستستفيد من هذا الإجراء.

وكانت إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في ربيع العام الماضي أدت إلى تباطؤ في الاقتصاد التركي في الربع الثاني، واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتخفيف الضغوطات الاقتصادية وإحياء النشاط في الأسواق.

لكن حالات كوفيد-19 المتزايدة في جميع أنحاء البلاد دفعت الحكومة من جديد إلى إعادة فرض التدابير اعتباراً من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وتبنت عمليات حظر وإغلاق ليلي خلال أيام الأسبوع رافقتها عمليات إغلاق تام خلال عطلات نهاية الأسبوع.

كما حُددت ساعات العمل لبعض الشركات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق. واقتصر عمل المطاعم والمقاهي على تقديم وجبات سريعة فقط، في حين أغلقت المؤسسات التي لديها احتمالية أعلى للعدوى، مثل حمامات السباحة والحمامات التركية.

ونشرت "روهصار بكجان" وزيرة التجارة التركية على حسابها على تويتر أن اللوائح الخاصة بتأجيل بعض مدفوعات الضرائب كانت من بين مطالب التجار والحرفيين وصغار الكسبة ممن ظلت أعمالهم مغلقة خلال الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في ديسمبر/كانون الأول عن دعم إيجارات الشركات ووعد بمواصلة التخفيضات على ضرائب القيمة المضافة.

وقال أردوغان إن الحكومة ستزود التجار بما يقرب من 5 مليارات ليرة تركية من الدعم لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن معدل الاستقطاع الذي تم تخفيضه من 20% إلى 10% بنهاية عام 2020، سيستمر حتى 1 يونيو/حزيران 2021. وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تخفيضها من 18% إلى 8% ستستمر عند هذا الحد حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.

كما ستظل تخفيضات ضريبة القيمة المضافة الأخرى التي تم إدخالها في العديد من القطاعات سارية المفعول حتى يونيو/حزيران.

وكجزء من حزمة الإغاثة التي تم الإعلان عنها في ربيع العام الماضي، لم تقدم الحكومة الدعم المالي لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي المرض فحسب بل خفضت أيضاً الضرائب على القطاعات المتضررة بشدة وفتحت التمويل للعمال.

وتدفع الحكومة لأصحاب المتاجر المتأثرين سلباً بالوباء 1000 ليرة تركية لمدة ثلاثة أشهر، ويستفيد منها ما يقرب من 1.24 مليون شخص، منهم حوالي 81.000 مواطناً و 433.000 من أصحاب الأعمال الذين تأثروا بشكل مباشر بعمليات الإغلاق.

وسيتم تمديد منح الأموال لتستفيد منها شركات مثل سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ومركبات الخدمة وبائعي البازارات الشعبية والخياطين وميكانيكي السيارات وأصحاب النزلات ومساكن الطلبة ورياض الأطفال.

وسيحصل أصحاب المتاجر في المدن الكبرى على دعم إيجار بقيمة 750 ليرة تركية، وفي المدن الأخرى على دعم بقيمة 500 ليرة تركية.