هولندا: شراكتنا مع تركيا مهمة جدا

قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن الشراكة بين بلاده وتركيا "مهمة جدا"، مشيرا أن التحالف بين البلدين يعود لسنوات قديمة.

جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء، في المؤتمر التركي الهولندي الثامن (ويتنبرغ) عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأوضح بلوك، أن الجانبين سيناقشان العديد من القضايا، لا سيما المصالح المشتركة والأمن والقضايا الإقليمية.

وأكد أن التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين سيستمر في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف قائلا: "بالطبع قد تكون لدينا (هولندا وتركيا) آراء مختلفة، لكنني أعتقد أن شراكتنا مهمة جدا".

وأشار إلى أن التحالف بين هولندا وتركيا يعود لسنوات قديمة جدا، وأنه يوجد تعاون وثيق بين البلدين في مختلف المجالات.