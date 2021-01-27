وزير الخارجية التركي يشارك في المؤتمر التركي الهولندي الثامن

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تمتلك الفرصة لتجديد حوارها مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركة مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، في المؤتمر التركي الهولندي الثامن "ويتنبرغ"، عبر اتصال مرئي، برئاسة مشتركة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك.

وأوضح تشاوش أوغلو أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرت بفترة صعبة العام الماضي، وشهدت منطقة الشرق الأوسط وقبرص وليبيا وسوريا والقوقاز تطورات مهمة.

وأشار أن الاتحاد مد يده إلى تركيا في قمة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأن أنقرة استجابت لذلك بشكل إيجابي، مضيفا "لدينا الآن فرصة لتجديد الحوار مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه التقى نظراءه في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأن أغلب الأعضاء في الاتحاد يدعمون فرصة تجديد الحوار مع تركيا.

وحول علاقات بلاده مع هولندا، أوضح تشاوش أوغلو أن لدى تركيا إمكانات كبيرة في التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا، مؤكدا الحاجة إلى الحوار من أجل الاستفادة من الإمكانات المتوفرة وللتكيف مع التغيير.

وأكد ضرورة بذل جهود أكبر لتشجيع رجال الأعمال للقيام بمزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية من الجانبين.

ولفت إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الإمكانات تمكنهما من المساهمة في معالجة مشاكل القارة الأوروبية.