أردوغان: تركيا الثالثة عالميا في مشاريع تطوير لقاحات كورونا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحتل المركز الثالث عالميا في عدد مشاريع تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية، بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "تركيا في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في عدد مشاريع تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن 436 باحثا تركيا يشرفون على 17 مشروعا لتطوير لقاح مضاد لكورونا.

وذكر أن "3 من لقاحاتنا ضد كورونا الجاري العمل عليها، على وشك الدخول بمرحلة التجارب".

وأكد أن استثمارات تركيا في المجال الطبي لا تقتصر فقط على فترة الوباء، معربا عن أمله في إنتاج اللقاح المحلي وأن تصبح تركيا لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أن بعض الدول ترى في العلم والتكنولوجيا على أنهما قوة مدمرة تستخدمها للسيطرة على الآخرين، مضيفا أن "حضارتنا تختلف عن الآخرين في تسخيرها التكنولوجيا لصالح البشرية".

وتابع "عندما يطورون تقنية جديدة يستخدمونها في مناطق جغرافية بعيدة كساحات للتجارب ويبدؤون في شن الحروب، بينما نحن نستخدم التكنولوجيا في منع البؤس والصور اللاإنسانية وتغيير حيات تلك المناطق".

واستطرد قائلا :"هذا ما يليق بحضارتنا وهذا ما يتوقعه العالم من العلماء الأتراك".

وذكر أردوغان أنه في الوقت الذي كان العالم يكافح الوباء، حقق العلماء الأتراك نجاحات مهمة في مجال الصحة، مضيفا أن تركيا بدأت عبر مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية بالعمل على تطوير لقاح قبيل وصول الفيروس إلى البلاد.

وأوضح أن اللقاحات التركية الثلاثة التي يجري العمل عليها يمكن أن تصبح المرشح الثالث للقاح في العالم الذي يدخل المرحلة السريرية.