تركيا تخطط لفتح مركز في الولايات المتحدة الأمريكية لرفع حجم التبادل التجاري

أعلن رئيس مجلس المصدّرين الأتراك أن أنقرة ستفتتح مركزا لوجيستيا في الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إسماعيل غولّا، في كلمة له، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال لقائه بممثلي قطاعات مختلفة في تركيا، إن المركز اللوجيستي سيساهم في تحقيق هدف رفع التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن، إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أنهم أعدوا دراسة واسعة حول المركز اللوجيستي المزمع افتتاحه في الولايات المتحدة.

وأكد على أهمية المركز المذكور من حيث إنعاش التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة.

وفيما يخص المنطقة التي سيُقام فيها المركز اللوجيستي، في الأراضي الأمريكية، قال "غولا" إنهم سيقومون بتحديد موقع المركز بحيث تستفيد منها كافة القطاعات التركية النشطة في الولايات المتحدة.

يُذك

ر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفقا عام 2018، على العمل من أجل الصعود بقيمة التبادل التجاري بين البلدين، إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، 20,64 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2019، وفق معطيات وزارة التجارة التركية.