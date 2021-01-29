تشاوش أوغلو: نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن أمله بعودة واشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عن طهران، مبديا استعداد تركيا لتقديم مختلف أنواع الدعم لإيران في هذا الإطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بإسطنبول، الجمعة.

وقال تشاوش أوغلو: "نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران الشقيقة".

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بشكل موسع، وسبل عقد الاجتماعات بعد تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا.

وأكد دعم تركيا منذ البداية للاتفاق النووي، وإسهامها في ذلك حتى قبل إبرامه.

وفي سياق منفصل، تطرق تشاوش أوغلو إلى قضية البحارة الأتراك المختطفين في خليج غينيا.

ولفت إلى تلقيه معلومات تفيد بأن البحارة بخير، مضيفا: "سنعلن أنباء سارة قريبا".

وأكد أن الجهود مستمرة من أجل إنقاذ البحارة المختطفين، وأنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأنها حاليا.

وأشار إلى أن الأفراد الثلاثة من طاقم السفينة الناجين من حادثة الاختطاف، الذين وصلوا الغابون، سيعودون إلى تركيا الجمعة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.