مجلس الأمن القومي التركي يدعو للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق

دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف الدولية إلى الوفاء بمسؤولياتها في إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.

جاء ذلك في بيان للمجلس بعد اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، مساء الخميس.

وذكر البيان أن "المجتمعين بحثوا بالتفصيل، تأثير المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية الإقليمية والدولية التي شهدها عام 2020 على تركيا، في إطار القضايا الداخلية والخارجية التي تحظى بأهمية بالنسبة للأمن القومي التركي، كما ناقشوا التطورات المحتمل حدوثها في 2021، والتدابير الممكن اتخاذها حيالها".

وأضاف البيان أن "المجلس اطلع على معلومات عن العمليات العسكرية الجارية بحزم ونجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة أشكال التهديدات والمخاطر التي تستهدف وجود تركيا وتكاتفها ووحدتها الوطنية، وعلى رأسها التنظيمات الإرهابية مثل منظمة بي كا كا وامتدادها السوري تنظيم ب ي د/ ي ب ك ومنظمة غولن وتنظيم داعش".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تناول الخطوات المتخذة لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية التي تمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة- في أراضي دول الجوار بالحد الجنوبي لتركيا".

وأضاف: "ندعو الفاعلين الدوليين المنخرطين في القضية للوفاء بمسؤولياتهم".

وفي ما يتعلق بشرق البحر المتوسط، أكد البيان أن "تركيا تؤيد في كل منبر على أولوية الدبلوماسية والحوار في حل قضايا بحري أيجة وشرق المتوسط وقبرص".

وأضاف: "ومقابل ذلك تؤكد تركيا على عزيمتها حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي".

من جهة أخرى، أدان البيان "تصاعد أعمال العنف والإرهاب في الصومال -البلد الصديق والشقيق الذي نسعى لتحقيق الاستقرار فيه- ومناطق أخرى من إفريقيا وغيرها".

وأكد على "مواصلة تركيا الوفاء بالتزاماتها فيما يخص إرساء السلام والاستقرار والرخاء".