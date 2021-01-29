وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس إلى تركيا في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك.

وأدلى بتصريحات للتلفزيون الإيراني الحكومي لدى وصوله أكد فيها على أن العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة والتعاون بينهما في القضايا الإقليمية يتمتعان بأهمية حيوية.

وأكد ظريف إيلاء بلاده أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا.

وقال: "علاقتنا تتطلب مشاورات مستمرة لأن للعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع تركيا أهمية حيوية".

وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك قضايا ثنائية وإقليمية بما في ذلك إقامة سلام دائم في منطقة القوقاز، والنقل بالعبور (الترانزيت).

وتابع: "من المهم جدا تهيئة الظروف لسلام دائم في القوقاز من خلال التعاون".

وبخصوص مبادرة "منصة التعاون الإقليمي السداسي" حول إقليم "قره باغ" (المكونة من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا وأرمينيا)، قال ظريف: "هذه الآلية سبق أن طرحها السيد أردوغان ومسؤولون آخرون في المنطقة على جدول الأعمال".

وتابع: "كما أجريت محادثات حول هذه المسألة وسأناقش نتائجها مع المسؤولين الأتراك، لأن هذا موضوع مهم من حيث التعاون وخاصة في مجال النقل بالعبور".

وبدأ ظريف جولة شملت عدد من البلدان الاثنين الماضي استهلها بزيارة العاصمة الأذربيجانية باكو، وكانت موسكو ويريفان المحطتين الثانية والثالثة في جولته، والتقى الخميس المسؤولين الجورجيين في العاصمة تبليسي قبل وصوله إلى تركيا لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".