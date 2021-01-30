المستشار الألماني السابق يؤكد على حاجة أوروبا لشركاء مثل تركيا وروسيا

أكد المستشار الألماني السابق أن أوروبا بحاجة إلى شركاء مثل تركيا وروسيا حتى يتسنى لها استعادة قوتها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الجمعة جيرهارد شرودر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)وشغل منصب المستشار الألماني لمدة 7 سنوات.

وذكر المستشار السابق، في تصريحاته "إذا نظرتم جغرافيًا، لوجدتم أن أوروبا بحاجة إلى شركاء مثل تركيا وروسيا لإيجاد قوتها"، وطالب بإقامة تعاون وثيق مع أنقرة.

وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت تركيا قد بعدت عن أووربا، وأنه ما إذا كانت هناك فرصة أم لا لإيقاف ذلك، قال شرودر "نعم، هناك فرصة"، مضيفًا "ولا يوجد في تركيا موقف مناهض لأوروبا".