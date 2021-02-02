زعيم الحركة القومية التركي يؤيد حاجة البلاد إلى دستور جديد

أكد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، الثلاثاء، على حاجة البلاد إلى دستور جديد، وأن حزبه يؤيد هذه الرؤية.

وقال بهتشلي في بيان للحزب، "من الواضح أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، وإن هدف ومنظور وفكر حزب الحركة القومية يصب في هذا الاتجاه".

وأوضح أن "تحالف الشعب" الذي يجمعه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيؤدي المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لإجراء التغييرات الدستورية من مبدأ احتضان وتوحيد الجميع.

والاثنين، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وإن الحكومة ستبدأ اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وأضاف: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب". مشددا على ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".