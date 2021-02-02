في أول اتصال من نوعه.. قالن ومستشار الأمن القومي يتطلعان لتعاون قوي ومستدام

تباحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، هاتفياً، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، حول عدد من القضايا.

وأعرب قالن وسوليفان عن "تطلعهما لإقامة نموذج تعاون قوي وبناء ومستدام بين البلدين الحليفين".

ويعد هذا الاتصال الأول من نوعه بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما تناول الجانبان "قضايا سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باغ، فضلا عن جائحة كورونا ونظام المناخ الدولي".

واتفق قالن وسوليفان على "ضرورة تعزيز حلف الناتو والإقدام على خطوات تسهم في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".