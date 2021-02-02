مولود تشاوش أوغلو يجري زيارة رسمية لقبرص التركية

أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك، والعمل بانسجام مع جمهورية شمال قبرص التركية كما هو الحال دائما.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك أجراه، الاثنين، للوزير مولود تشاوش أوغلو مع نظيره القبرصي التركي تحسين أرطغرل أوغلو، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية شمال قبرص التركية، التي تستغرق يومين.

وقال تشاوش أوغلو: "نريد العمل بانسجام مع قبرص التركية كما هو الحال دائما، وسندافع عن حقوق القبارصة الأتراك معا".

وأضاف أن العملية المتعلقة بمفاوضات قبرص بدأت تتسارع، وأن اجتماع مجموعة "5+1" حول الجزيرة سيعقد في مارس/ آذار المقبل تحت قيادة الأمم المتحدة.

وأشار إلى وقوف تركيا إلى جانب قبرص التركية خلال الجائحة العالمية، مذكرا بإرسال تركيا 40 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى قبرص التركية.

بدوره، أفاد أرطغرل أوغلو، أن الاجتماع المرتقب لن يكون مشابها للمفاوضات التي استمرت 52 عاما، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للوصول إلى حل في الجزيرة.

وأضاف: "سنحضر الاجتماع بنوايا حسنة ورغبة في المصالحة، وإذا أظهر الطرف الآخر نفس النية وطلب المصالحة، وظهرت الأرضية المشتركة، فسنتصرف وفقا لذلك".

وفي وقت سابق، التقى تشاوش أوغلو بشكل منفصل مع أوندار سنار أوغلو رئيس البرلمان، وأرسين تتار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، في لفكوشا.