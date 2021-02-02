وزارة الخارجية التركية تنتقد إعلان كوسوفو فتح سفارة في مدينة القدس

أكدت وزارة الخارجية التركية أن تعهد كوسوفو بفتح سفارة في مدينة القدس المحتلة انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزراة، حامي أقصوي، الثلاثاء، على سؤال وجه إليه حول تعهد كوسوفو بفتح سفارتها لدى إسرائيل بمدينة القدس.

وأشار أقصوي إلى أن إسرائيل وكوسوفو وقعتا الاثنين، اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، مبينا أنّ الأخيرة تعهدت بفتح سفارتها بمدينة القدس.

وأضاف: "إن هذا التعهد انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية".

وأردف أن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين".

ووقّعت إسرائيل وكوسوفو، الاثنين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.