وزارة الداخلية تطلق عملية "أرن 6" ضد عناصر بي كا كا الإرهابية

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عملية "أرن 6" الأمنية ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وكشفت الوزارة في بيان، أن عملية "أرن 6" تجري في ولايتي بتليس وسيرت، جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن ألفا و453 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأشار أنها تهدف إلى تطهير المنطقة من الإرهابيين، وتدمير مخابئهم ومستودعاتهم وملاجئهم.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.