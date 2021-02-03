الداخلية التركية تعلن تحييد إرهابي مدرج على النشرة "الحمراء

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحييد أحد مسؤولي منظمة "بي كا كا" الإرهابية، كان مدرجا على النشرة الحمراء للمطلوبين، في عملية أمنية بجبال الأمانوس جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو عبر حسابه على "تلغرام"، الأربعاء، أن قوات الأمن التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" أثناء تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي في جبال الأمانوس.

وأضاف أن من بين الإرهابيين الأربعة، إبراهيم شنغول، المسؤول بالمنظمة الإرهابية، المعروف باسم "بدر الدين بدرهان" المدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية التركية، أن الإرهابي شنغول عمل في المنظمة لمدة 28 عاما، وشارك في العديد من الأنشطة في عدد من الولايات الجنوبية في تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السلطات التركية كانت قد خصصت مكافأة مالية مقدارها 10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.39 مليون دولار)، لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجد شنغول.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.