تركيا ترحب بتمديد واشنطن وموسكو معاهدة "نيو ستارت"

أعربت الخارجية التركية عن ترحيبها بتمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو، لمدة 5 أعوام.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، الأربعاء، في معرض رده خطيا على سؤال بشأن تمديد واشنطن معاهدة "نيو ستارت" 5 أعوام بعد أيام من خطوة مماثلة من جانب موسكو.

وقال أقصوي: "نرحب وندعم قرار الولايات المتحدة وروسيا بتمديد معاهدة نيو ستارت التي ستنتهي سريانها في 5 فبراير/ شباط (الحالي)، لمدة 5 أعوام".

وشدد على أن "نيو ستارت" التي تحد من القوى النووية للولايات المتحدة وروسيا، تحظى بأهمية عالمية لأنها آخر اتفاقية سارية تضمن الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف: "نأمل أن تساهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز نظام الحد من التسلح ومكافحة تحديات الأمن العالمي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، 5 أعوام.

وتشير تقارير إلى أن تمديد معاهدة "نيو ستارت" التي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب معارضتها ورفضه تمديدها، من شأنها أن تبعث السرور على حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا على حد سواء.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، قد دعا البلدين إلى تمديد المعاهدة التي تم توقيعها في 5 فبراير 2010 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديميتري ميدفيدف.

وأبقت معاهدة "نيو ستارت" ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.