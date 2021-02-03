تركيا تطلق خطة عمل جديدة للسلامة المرورية

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء إطلاق خطة عمل واستراتيجية جديدة لتعزيز السلامة على الطرقات بهدف تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات في حوادث المرور.

ويأتي هذا الإعلان استمرارا لجهود الحكومة في توفير السلامة على الطرق بعد أن صارت الحوادث المرورية تودي بحياة الآلاف من البشر كل عام. وقال أردوغان في إعلانه: "نأسف أشد الأسف لفقدنا الكثير من الناس في حوادث المرور. بعض الناس فقدوا والديهم، وآخرون فقدوا أطفالهم أو أصدقاءهم" مسلطاً الضوء على ما تبذله السلطات من الجهود الحثيثة لتقليل الحوادث والحد من أضرارها. وأشار إلى أن تركيا أصبحت إحدى دولتين في العالم تمكنتا من خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بمقدار النصف سنوياً.

وبحسب إحصائيات عام 2019 فقد تسببت حوادث المرور بوفاة 5.743 شخصاً في أكثر من 174.000 حادث مروري في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الرئيس أن سلسلةً من التحسينات تم إجراؤها على حالة الطرق التي تمثل إحدى أسباب وقوع الحوادث، وأشار إلى أن تركيا لديها الآن 28.000 كيلومتر من الطرق متعددة المسارات، مما يضمن سلامة المركبات ضد ممارسات التجاوز العشوائي. وقال: "قمنا بزيادة عدد فرق فحص السلامة المرورية. كما عززنا القدرة على معاينة سلامة المركبات وأدخلنا قوانين وأنظمة جديدة تتعلق بالسلامة المرورية. وسنواصل العمل حتى يتم القضاء نهائياً على الأضرار الكارثية للحوادث".

يذكر أن البلاد قامت في عام 2010 بالتوقيع على خطة الأمم المتحدة العالمية لتحسين السلامة الطرقية. وقامت في العام التالي بتنفيذ استراتيجية تخص السلامة على الطرق. وقال أردوغان: "أعطينا في استراتيجيتنا الجديدة الأولوية في المرور للمشاة وقمنا في العامين الماضيين بتوظيف أكثر من 8.000 عنصر من أفراد السلامة المرورية من أجل تطبيق القواعد بشكل أفضل" كما عزا انخفاض نسبة الحوادث في العام الماضي بمعدل 25% إلى حدود السرعة الجديدة التي ساهمت أيضاً في انخفاضٍ بنسبة 33% في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. وأشار إلى أن "عدد الوفيات كان 13.4 حالة من كل 100.000 شخص عام 2010، وأن هذا العدد انخفض الآن إلى 5.9 وفاة".

وتركز خطة العمل والإستراتيجية الجديدة على عشرات الإرشادات لتقليل الإصابات وتحسين السلامة من خلال "منع سائقي السيارات من ارتكاب الأخطاء". كما سيتم التحقق من النقاط السوداء أو النقاط الساخنة حيث تحدث غالبية الحوادث بهدف اتخاذ المزيد من التدابير لمنع وقوع الحوادث. كذلك ستهتم السلطات المسؤولة بتحسين حالة الطرق ونشر المزيد من دوريات المرور، إضافةً إلى إعطاء الأولوية للمشاة وراكبي الدراجات والمعاقين وسائقي الدراجات النارية ضمن خطة السلامة الجديدة.