تركيا وأوكرانيا تحتفلان بالذكرى 29 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية

تحتفل تركيا وأوكرانيا، الأربعاء، بالذكرى 29 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال الأخيرة في العام 1991.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جيبار، في تغريدة عبر تويتر، إن شعبي البلدين يعربان عن بالغ تقديرهما للعلاقات المتينة بين أنقرة وكييف، في ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت أن أتراك القرم، يعتبرون بمثابة مفتاح هذه الصداقة، مضيفة: "أؤمن أننا نمتلك الإمكانيات اللازمة لتعزيز علاقات شراكتنا الاستراتيجية، لأننا أقوى جنبا إلى جنب".

بدوره، شارك السفير التركي لدى كييف، ياغمور أحمد غولديره، في تغريدة عبر تويتر، نسخ بروتوكول تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفاد في تغريدته، أن "هذه النسخ ترحب بزوار السفارة عند مدخلها الرئيسي، برفقة الكثير من الوثائق الأخرى التاريخية الثمينة المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية".

من جانبه، السفير الأوكراني لدى أنقرة أندريه سيبي، أعرب في تغريدة بالتركية عن أمله في استمرار علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس المصلحة المتبادلة.

وكانت تركيا قد اعترفت بقيام أوكرانيا، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 1991.