سفير واشنطن بأنقرة: نرغب بتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة، دافيد ساترفيلد، إن بلاده مستمرة بالتزامها بالعلاقات التجارية العميقة والناجحة مع تركيا، معربا عن أمله في تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الأربعاء، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا، أشار فيه إلى متانة العلاقات التجارية بين البلدين التي تشمل مجالات كثيرة.

ولفت السفير الأمريكي إلى وجود مصانع للعديد من الشركات الأمريكية المشهورة في تركيا.

وأفاد أن عدد الشركات الأمريكية في تركيا يبلغ نحو 1700، وتوفر فرص عمل لأكثر من 78 ألف مواطن تركي، لافتا أنها تصدر منتجاتها إلى رقعة جغرافية واسعة بدءا من أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.

وشدد على استمرار بلاده في الالتزام بعلاقاتها التجارية العميقة مع تركيا، موضحا أنها وفرت فرصا مهمة للكثير من الشركاء الأتراك والأمريكيين منذ سنوات طويلة.

وأكد على أنه بالرغم من متانة الروابط التجارية في الوقت الحالي، إلا أن الإدارة الأمريكية ترغب في تطوير هذه الروابط وتعزيزها بشكل أكبر.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ أكثر من 20 مليار دولار عام 2019، وأن حجم التجارة في 2020 حقق وتيرة متسارعة بحيث تتجاوز ذلك الرقم، بالرغم من جائحة كورونا.

وبين أن قسما مهما من الشركات الأمريكية في تركيا ينشط في مجال الصناعة، لافتا إلى الجوانب الإيجابية للاستثمار فيها، مثل الموقع الجغرافي المهم، والأيدي العاملة، فضلا عن البنية التحتية المتطورة.

ولفت ساترفيلد في الوقت ذاته، إلى أن الكثير من الشركات التركية في الولايات المتحدة تواصل نشاطها التجاري بفعالية كبيرة.

وأعرب عن أمله في عقد لقاءات مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ووزيرالخزانة والمالية لطفي علوان، خلال العام الجاري، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.