وزير الدفاع التركي: سنتخذ خطوات ملموسة مع ألمانيا حول الدفاع والأمن

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة مع ألمانيا خلال الأيام القادمة، بخصوص الدفاع والأمن.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، حول اجتماعه مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، في برلين.

وأكد أقار أن لقاءه مع كارنباور كان بناء للغاية، مضيفا "أعتقد أننا سنتخذ خطوات ملموسة مع ألمانيا خلال الأيام القادمة بخصوص مواضيع الدفاع والأمن".

وأشار إلى بحثه العديد من القضايا مع كارنباور، في الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين، لافتا إلى أن وجهات النظر كانت متطابقة حول العديد من القضايا.