إرهاب بي كا كا/ي ب ك يخلف 182 ضحية عام 2020

بلغ عدد ضحايا هجمات تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابي عام 2020 في شمال سوريا، 182 شخصا بينهم أطفال وأصيب 767 آخرين.

ويسعى التنظيم الإرهابي لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار من خلال الهجمات التي يشنها شمالي سوريا، بحسب مصادر أمنية تركية.

واللافت للانتباه أن هجمات التنظيم بالسيارات المفخخة تكثفت في مناطق عفرين والباب وجرابلس ورأس العين التي ينعم أهلها بالاستقرار منذ تطهيرها من الإرهاب من القوات المسلحة التركية.

ويرى خبراء أمنيون أن الهجمات الإرهابية المذكورة تهدف لتخويف وترويع المدنيين وتهجيرهم قسريا من مناطقهم.

وأشار الخبراء إلى أن "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابي نفذ هجماته بشكل خاص في المناطق وخلال الأوقات التي يتواجد فيها المدنيون بكثافة.

وأوضحوا أن الإرهابيين يهدفون أيضا للتعتيم على أنشطة القوات المسلحة التركية وأعمالها الإغاثية الإنسانية التي وفرت الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

وفي إشارة إلى توقيت الهجمات، ذكر الخبراء بأن العملية التركية المحتملة في قضاء "سنجار" شمالي العراق، التي يسعى تنظيم "بي كا كا / ب ي د / ي ب ك" الإرهابي لجعلها مركز "قنديل جديد"، دبّت الرعب والإحباط في قلوب من يسمون زعماء التنظيم.

كما أفادوا بأن الهجمات الإرهابية تأتي بهدف منع التفكك الحاصل داخل التنظيم.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، لمح أن بلاده لن تتردد في التدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي منظمة "بي كا كا" من قضاء سنجار شمالي العراق.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى، خاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

ويواصل تنظيم " بي كا كا / ي ب ك" تواجده في مدينتي تل رفعت ومنبج بمحافظة حلب (شمال) ويستخدمهما منطلقا لأعماله الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشمالي.

وينتشر "الجيش الوطني السوري" في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، التي تم تحريرها من تنظيمي "داعش" و"ي ب ك"، خلال السنوات الأربع الماضية.