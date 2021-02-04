شنطوب: علاقاتنا مع ألبانيا ارتقت لـشراكة استراتيجية

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن العلاقات الثنائية بين تركيا وألبانيا أرتقت لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" خلال زيارة وزراء الأخيرة إيدي راما إلى أنقرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع نظيره الألباني غراموز روتشي، في العاصمة الألبانية تيرانا.

ولفت شنطوب إلى اكتمال التصاريح اللازمة لافتتاح قنصلية بلاده في مدينة أفلونيا جنوبي ألبانيا.

وأضاف: "سنساهم في تطوير السياحة جنوبي ألبانيا".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تتماشى بشكل يليق بالصداقة التاريخية العميقة وبالثقافة المشتركة والتحالف بين البلدين.

وذكر أنه بحث مع نظيره الألباني العلاقات الثنائية والتعاون بين البرلمانات في جميع المجالات، مضيفا "أن إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا الاستراتيجية سوف ينقل تعاوننا في كل مجال إلى مستويات أفضل بكثير".

وحول العلاقات الاقتصادية، أوضح شنطوب، أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ حاليا نصف مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات التركية في قطاع المقاولات تزيد عن 3.5 مليار دولار.

وأكد أن البلدين يهدفان لزيادة حجم التجارة إلى مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن رغبة أنقرة في زيادة استثماراتها السياحية في ألبانيا.

وأعرب عن أمله في أن يكون افتتاح قنصلية بلاده في مدينة أفلونيا جنوبي ألبانيا، نقطة مهمة في المساهمة بتطوير السياحة.

وبشأن فعاليات تنظيم "غولن" الإرهابي هناك، قال شنطوب: "لن نسمح إطلاقا للتنظيم الإرهابي بتسميم العلاقات بين تركيا وألبانيا".

ولفت أن تنظيم "غولن" يتواجد في ألبانيا كما هو الحال في العديد من دول البلقان، وينفذ طموحاته السرية بخفاء وراء أقنعة بريئة كأنشطة الرعاية الصحية والتعليم والدراسات الإعلامية.

وشدد على أن تنظيم "غولن" الإرهابي يشكل تهديدا أمنيا لجميع الدول التي يتواجد فيها.