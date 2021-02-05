رئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد سعيه لاتفاقية عادلة مع الجانب الرومي

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية على موقف بلاده المبدئي والثابت القائم على المساواة في السيادة والتعاون بين طرفي جزيرة قبرص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أرسين تتار في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في العاصمة لفكوشا.

وقال تتار: "بريطانيا من الدول المهمة بالنسبة إلينا، ونرغب بشدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل المجالات الاقتصادية وتنظيم رحلات الطيران المباشر".

وشدد على حرص بلاده على الوصول إلى اتفاقية عادلة ودائمة ومستدامة مع الجانب الرومي، تضمن للدولتين العيش بسلام جنباً إلى جنب.

وبين تتار سعي الجانب الرومي للتفرد بإدارة خيرات الجزيرة، وعدم تقاسمها مع الشطر القبرصي التركي، مشيرا إلى فشل كافة المباحثات منذ نحو نصف قرن، بسبب تعنت الطرف الآخر.

وأشار وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو في وقت سابق إلى وجود مساع لعقد مؤتمر غير رسمي بصيغة (5+1) حول قبرص بناء على مقترح من أنقرة (تشارك فيه الدول الضامنة الثلاثة تركيا واليونان وبريطانيا وشطري الجزيرة برعاية الأمم المتحدة).

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.