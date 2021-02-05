مسؤول روسي ينفي وجود مكتب لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في موسكو

نفى مستشار السفارة الروسية لدى أنقرة الادعاءات القائلة إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لديه مكتب في موسكو.

وقال ألكسندر سوتنيشنكو، وهو أيضاً رئيس المركز الثقافي والعلمي الروسي، إن روسيا ليس لديها علاقات جيدة مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسبب مواقفه الانفصالية وأنها تدعم وحدة الأراضي في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سوتنيشنكو، الخميس، في ندوة نظمها "معهد الفكر الاستراتيجي" بعنوان "السياسة الروسية الخارجية بعد الحرب الباردة".

وأشار المستشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يدعم "ي ب ك/ بي كا كا" بالمال والسلاح لكي يكون لها نصيب في سوريا.

وفيما يتعلق بافتتاح مكتب للتنظيم في موسكو عام 2015، قال المستشار الروسي إن ذلك العام شهد توترًا حادًا في العلاقات التركية-الروسية. وذكر في هذا الصدد بأزمة إسقاط تركيا المقاتلة الروسية ومقتل طيارين اثنين.

وتابع: "لا أدري من الذي فكر بذلك ولكن هناك أناس في موسكو قرروا دعم أعداء تركيا أيضًا بغية الاستثمار".

وشدّد سوتنيشنكو على أن افتتاح مكتب "ي ب ك/ بي كا كا" في موسكو كان للاستعراض أمام التلفزيون.

وزاد: "عندما ذهبت إلى موسكو أردت زيارة المكتب ولكني لم أجده.. أقولها بشكل قاطع إنه لا وجود لمثل هذا المكتب، وكان هذا الأمر عملًا سياسيًا بحتًا".

وقال المسؤول الروسي إن هناك تعاون قائم بين تركيا وروسيا في مسار أستانة لحل الأزمة السورية، وإن هذه التجربة سيتم نقلها إلى مجالات أخرى.

كما حث البلدين على مزيد من التعاون ضد الإرهاب، رغم أن البلدين يدعمان أطرافًا مختلفة في ليبيا وسوريا لأن أيًا من منهما لا يريد الحرب بالقرب من حدوده.