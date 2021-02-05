وزارة الداخلية التركية تطلق عملية أرن-7 ضد منظمة بي كا كا الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن -7" ضد منظمة بي كا كا الإرهابية، في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

ولفتت الوزارة في بيان الجمعة، إلى 1062 عنصرا يشاركون في العملية بينهم قوات خاصة من الدرك والشرطة.

والثلاثاء الماضي أطلقت الوزارة عملية "أرن 6" في ولايتي بتليس وسيرت، جنوب شرقي البلاد.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة" في إطار جهودها الرامية للقضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.