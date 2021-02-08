أردوغان وميركل يبحثان تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأبرز القضايا الإقليمية.

وأفاد بيان للرئاسة التركية، الاثنين، أن أردوغان أكد لميركل خلال الاجتماع تصميم أنقرة على تطزير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عبر أجندة إيجابية.

وأعرب عن تطلعه لتكثيف اللقاءات واجراء مباحثات فنية (بين الجانبين التركي والأوروبي) قبيل القمة الأوروبية المرتقبة في مارس/ آذار المقبل.

وأكد أردوغان أن تبني الاتحاد الأوروبي مقاربة عادلة وبناءة تجاه تركيا، سيكون لصالح الطرفين.

وشدد على ضرورة البدء بأعمال تحديث اتفاق 18 مارس/ آذار (2016) بشأن ملف الهجرة، بأسرع وقت.

كما أعرب عن تطلعه لعقد قمة تركية أوروبية قبل انتهاء فترة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.