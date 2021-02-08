المطارات التركية تخدِّم 5.2 مليون مسافر في شهر يناير 2021

بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطارات تركيا خلال يناير/كانون الثاني من العام الجاري 5 ملايين و227 ألفا و452.

جاء ذلك في آخر إحصاءات كشفت عنها إدارة تشغيل المطارات الحكومية في تركيا، الاثنين، تتعلق بأعداد الطائرات والمسافرين والشحنات الجوية خلال يناير/كانون الثاني 2021.

ووصل عدد الرحلات التي نظمتها مطارات تركيا خلال الفترة المذكورة 73 ألفا و734.

على صعيد المسافرين، فقد بلغ عددهم في الرحلات الداخلية 3 ملايين و366 ألفا و34، والخارجية مليونا و858 ألفا و312.

كما وصل إجمالي الحمولات الجوية (شحن- حقائب- بريد) في يناير/كانون الثاني 187 ألفا و141 طنا، 36 ألفا و715 طنا منها ضمن الرحلات الداخلية، و150 ألفا و426 طنا في الرحلات الخارجية.