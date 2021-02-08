تشاوش أوغلو ونظيره التونسي يبحثان هاتفياً التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو هاتفياً مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، الشأن الليبي، هاتفيا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، إن تشاوش أوغلو والجرندي بحثا آخر المستجدات في ليبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.

والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وأمام "دبيبة"أقل من20يوماً لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي، وهو يتألف من 75 شخصية.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي كبير في البلاد.