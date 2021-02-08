وزارة الداخلية التركية تطلق عملية أرن-8 ضد بي كا كا الإرهابية

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ثلاث ولايات جنوبي البلاد.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن العملية العسكرية تجري في ولايات هطاي وغازي عنتاب وعثمانية، بمشاركة ألف و670 عنصرا من القوات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الهدف من عمليات أرن، هو تطهير كامل البلاد من إرهابيي منظمة "بي كا كا".

هذا وقد أطلقت وزارة الداخلية عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء عمليات "الصاعقة" وذلك في إطار جهودها الرامية للقضاء بشكل تام على الإرهاب في البلاد.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.